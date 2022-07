Gouverneur: doden door Russische raketten op militair vliegveld

Volgens de gouverneur werden er dertien raketten afgevuurd. Behalve het vliegveld zou ook spoorinfrastructuur zijn geraakt.

Een van de doden is volgens Rajkovytsj een Oekraïense soldaat. De twee anderen zijn beveiligers van een onderstation van het elektriciteitsnet, aldus de gouverneur.

Door de aanvallen zou het stroomnet in het gebied zijn verstoord. In regiohoofdstad Kropyvnytski is de elektriciteit in een district uitgevallen, zegt de lokale overheid.