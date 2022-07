Man aangehouden voor gevaarlijke situatie Ter Aar door gaslekkage

De politie heeft in het Zuid-Hollandse Ter Aar een 31-jarige man aangehouden die dreigde zichzelf wat aan te doen. De arrestatie vond plaats in een woning aan de A.G.M. van der Hoevenstraat waar vanwege het dreigement een kleine twintig naastgelegen woningen waren ontruimd.

In de woning waar de man is aangehouden was een gaslekkage. Vermoedelijk had de verdachte zelf de gaskraan opengezet, maar dat wordt nog uitgezocht, meldt een woordvoerster van de politie. Het is niet bekend of de man ook op het adres woonde.

De brandweer riep mensen vanwege het gevaar dringend op uit het gebied weg te blijven. De gasleiding in de wijk werd afgesloten en de omgeving werd afgezet.