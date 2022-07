Slechte resultaten Twitter laten beleggers op Wall Street koud

Een fors kwartaalverlies voor Twitter is vrijdag niet afgestraft op Wall Street. Beleggers lieten zich volgens analisten niet van de wijs brengen door de teleurstellende resultaten van het socialemediabedrijf, omdat ze hun waardering van het aandeel liever laten afhangen van de rechtszaak tussen Twitter en Elon Musk die in oktober van start gaat.

Musk zou Twitter eerst overnemen voor 44 miljard dollar, maar kwam daar later op terug. Twitter hoopt via de rechter te regelen dat de deal alsnog doorgaat. De uitkomst van die zaak blijkt bepalend voor de koers van Twitter. Want het bedrijf meldde vrijdag een kwartaalverlies van meer dan een kwart miljard dollar en een omzetdaling en daar werd amper op gereageerd. Terwijl andere socialemediabedrijven hard onderuit gingen eindigde Twitter zelfs bijna 1 procent in de plus.

Dat het ook anders kan blijkt uit de manier hoe de markt op de resultaten van Snap reageerde. Het moederbedrijf van de app Snapchat zag meer dan 39 procent aan beurswaarde verdampen. Het platform voor video- en fotoberichten leed afgelopen kwartaal veel meer verlies en boekte de zwakste omzetgroei sinds de beursgang in 2017.

Onzekerheid

Een groot probleem is volgens Snap dat bedrijven hun budgetten voor advertenties verlagen, vanwege algehele economische onzekerheid. Dit zou een voorbode kunnen zijn van tegenvallende resultaten bij andere socialmediabedrijven die voor hun inkomsten vooral afhankelijk zijn van adverteerders. Facebook-moederbedrijf Meta en het digitaal fotoprikbord Pinterest stonden daardoor ook onder druk en verloren bijna 8 en 13,5 procent. Google-moeder Alphabet, dat ook sterk afhankelijk is van reclame-inkomsten, daalde een kleine 6 procent.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York gingen ook omlaag. De Dow-Jonesindex verloor 0,4 procent tot 31.899,29 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent tot 3961,63 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,9 procent in op 11.834,11 punten.

Vliegvakanties

American Express klom wel bijna 2 procent. De creditcardmaatschappij boekte een recordomzet in het tweede kwartaal, mede doordat klanten weer meer uitgaven aan vliegvakanties. Mattel daalde op zijn beurt meer dan 7 procent. De speelgoedfabrikant, bekend van barbiepoppen en Hot Wheels-auto’s, zag de winstmarges onder druk staan doordat de grondstoffen voor het speelgoed duurder zijn geworden.

De euro was 1,0209 dollar waard, tegen 1,0217 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 94,64 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 103,27 dollar per vat.