Oud-Trump-adviseur Bannon veroordeeld wegens minachting Congres

Steve Bannon, een voormalige medewerker van oud-president Donald Trump en een invloedrijk figuur ter rechterzijde in de VS, is vrijdag veroordeeld wegens ‘minachting van het Congres’. Bannon had geweigerd gehoor te geven aan een dagvaarding van de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de aanval van 6 januari 2021 op het Capitool onderzoekt.

De jury achtte de 68-jarige Bannon schuldig aan twee overtredingen: het weigeren om te getuigen voor de Huis-commissie en het weigeren die commissie documenten te verstrekken. De strafmaat voor Bannon moet nog worden vastgesteld. Elke minachting van het Congres kan worden bestraft met een celstraf van dertig dagen tot een jaar, evenals een boete van 100 tot 100.000 dollar.

Het was de eerste veroordeling voor minachting van het Congres sinds 1974. Destijds betrof het Gordon Liddy, een samenzweerder in het Watergate-schandaal dat leidde tot het opstappen van president Richard Nixon.

Hel

De commissie wilde Bannons getuigenis horen omdat deze op de dag voor de aanval minstens twee keer met Trump sprak en een planningsvergadering bijwoonde in een hotel in Washington. Later die dag zei hij in zijn podcast dat ‘morgen de hel losbreekt’. Eerder deze maand, vlak voor het begin van zijn proces wegens minachting van het Congres, kondigde Bannon plots aan toch bereid zijn te getuigen in een openbare hoorzitting voor de commissie. Dat veranderde volgens de aanklagers echter niets aan het feit dat hij de wet al had overtreden.

De veroordeling van Bannon kan de positie van de commissie versterken bij het verkrijgen van getuigenissen en documenten van mensen rondom Trump. Vorig jaar vroeg Trump zijn medewerkers om niet samen te werken met de commissie, die volgens hem politiek gemotiveerd is. Behalve Bannon gaven ook Trump-getrouwen als Peter Navarro, Mark Meadows en Daniel Scavino gehoor aan Trumps verzoek. Navarro staat in november terecht om minachting van het Congres. Meadows en Scavino ontsprongen de dans doordat zij alsnog meewerkten met de commissie.

Bannon was een belangrijke adviseur van de presidentiële campagne van de Republikein Donald Trump in 2016 en diende vervolgens tot 2017 als zijn belangrijkste adviseur in het Witte Huis. Bannon speelt al decennia een belangrijke rol in uiterst rechtse media. Hij reageerde op zijn veroordeling met onder meer de woorden: ‘We hebben vandaag misschien een slag verloren, maar niet de oorlog.’