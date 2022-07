Reuters: Amerikaanse dochter Hyundai had 12-jarige in dienst

Bij een Amerikaans dochterbedrijf van het Koreaanse autoconcern Hyundai Motor is kinderarbeid vastgesteld. Voor de onderneming zijn meerdere minderjarigen aan de slag geweest. Een van hen was nog maar twaalf jaar, meldt persbureau Reuters, dat zich onder meer baseert op verklaringen van de lokale politie.

Het gaat om een metaalstempelfabriek van SMART in de staat Alabama. Reuters sprak ook met de vader van de drie minderjarige krachten. Hij zou hebben bevestigd dat zijn 13-jarige dochter haar broers van 12 en 15 voor de fabriek gewerkt hebben. Het Guatemalteekse meisje was eerder dit jaar korte tijd vermist, vandaar dat de kwestie bij de politie bekend werd.

SMART heeft zelf ontkent bewust krachten in dienst genomen te hebben die eigenlijk nog niet mochten werken. Wel zou de onderneming afhankelijk zijn van uitzendbureaus die bepaalde werving regelen. Het bedrijf gaf daarbij aan te verwachten dat deze bureaus zich aan de regels houden.

Personeelstekorten

Of de kwestie nog gevolgen heeft voor SMART of Hyundai is niet bekend. De lokale justitie wilde tegenover Reuters niet ingaan op vragen.

Arbeidsmarktdeskundigen denken dat de kwestie niet op zich zelf staat. Nu er veel personeelstekorten spelen zou er in de Verenigde Staten een verhoogd risico zijn dat kinderen, vooral kinderen uit migrantengezinnen zonder papieren, werk doen waarvoor zij veel te jong voor zijn.