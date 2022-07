Volgens arts van met corona besmette Biden is toestand verbeterd

Het gaat beter met de Amerikaanse president Joe Biden die met het coronavirus is besmet. De symptomen zijn verbeterd, meldde zijn arts, die elke dag met de laatste stand van zaken komt.

Biden had donderdagavond nog een verhoogde temperatuur van 37,44 graden, maar die is door medicatie weer normaal. De president kampt nog met een loopneus, vermoeidheid en af en toe wat hoesten. Ook is zijn stem nu wat lager.

Biden was eerder deze week positief getest. Het Witte Huis sprak over zeer milde symptomen. De arts voorziet nog steeds een spoedig herstel voor de 79-jarige president. Hij werd tegen corona gevaccineerd en kreeg ook twee boosters. Hij neemt Paxlovid, een antiviraal medicijn.