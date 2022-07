Waarschuwingen in grote Italiaanse steden voor verzengende hitte

Voor zestien grote Italiaanse steden is vrijdag code rood afgegeven wegens extreme hitte. Het heetst wordt het naar verwachting in Milaan, waar het kwik de 40 graden kan aantikken. Ook in Bologna en Rome wordt het met 39 graden zeer heet. Eerder deze week werd er nog in negen steden gewaarschuwd voor het hete weer. Ook in onder meer Florence, Genua, Turijn en Verona moeten mensen alert zijn op de hitte en hiervoor eventuele maatregelen treffen.