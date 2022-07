Kiev en Moskou sluiten graandeal met Turkije en VN

Oekraïne en Rusland hebben in de Turkse stad Istanbul met Turkije en de Verenigde Naties akkoorden gesloten, waarmee ze de uitvoer van graan van Oekraïense havens over de Zwarte Zee ondanks hun oorlog garanderen. VN-baas Guterres maakte het akkoord bekend.

De VN zullen de operaties die nodig zijn om het akkoord uit te voeren en de vaarroutes veilig te maken, vanuit Istanbul coördineren. Een belangrijke rol zal volgens waarnemers de Turkse marine gaan spelen bij de beveiliging van de vaarroutes en het inspecteren van vrachtschepen. Mogelijk worden andere landen benaderd door de VN om mee te helpen. Nederland heeft eerder mijnenvegers aangeboden.

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is een strijd tussen twee van de grootste graanproducenten ter wereld. Oekraïne kan geen graan uitvoeren door de strijd en Rusland heeft door sancties problemen met het handelsverkeer. De prijzen van onder meer tarwe zijn omhooggeschoten en er dreigen voedseltekorten in grote delen van de wereld. Eritrea bijvoorbeeld importeert ruim de helft van zijn behoefte aan graan uit Rusland en de rest uit Oekraïne. Turkije voert bijna 86 procent van zijn graan uit die twee landen in, Egypte 74 procent, Pakistan ruim 72 procent en Tanzania twee derde van zijn behoefte aan graan.