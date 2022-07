Havenbaas: te weinig installaties om lng om te zetten naar gas

‘Het wegvallen van kolen en olie uit Rusland kunnen we opvangen door dat uit andere landen te halen. We zien bijvoorbeeld de verwerking van kolen in de haven over de eerste zes maanden oplopen met bijna 30 procent’, zegt hij in een toelichting op de halfjaarcijfers van de haven. ‘Mijn zorg gaat uit naar gas, dat kunnen we op dit moment niet opvangen met lng. We halen namelijk heel veel gas via onder andere Nord Stream 1 uit Rusland. Om dit te vervangen zullen er fabrieken gebouwd moeten worden die lng omzetten van vloeibaar naar gas.’

In Nederland staat op dit moment nog maar één installatie die vloeibaar aardgas kan omzetten. ‘De Gate terminal in de Rotterdamse haven moet dan ook zoveel mogelijk lng proberen zien binnen te krijgen’, benadrukt Castelein. ‘De Gasunie heeft inmiddels ook twee drijvende lng-installaties gehuurd die in de Eemshaven komen te liggen. Als de Gasunie nog een extra drijvende lng-installatie gaat huren, dan zullen wij in ons havengebied naar een passende locatie zoeken, zodat het gas makkelijk kan worden aangesloten op het netwerk.’

Afschakelen

Castelein is een tegenstander van het ‘afschakelen’ van economische sectoren als de gaskraan geheel door de Russen wordt dichtgedraaid en er niet genoeg gas beschikbaar is. ‘Een producent van plastics voor verpakkingen afschakelen heeft consequenties voor de gehele waardeketen. Macro-economisch is dat funest’, legt hij uit. ‘Het is economisch veel verstandiger als we allemaal, dus huishoudens en industrie, in stapjes bezuinigen, reduceren dus. Zet de kachel twee graden lager.’

Het tekort aan gas is niet de enige zorg voor Castelein. Hij ziet net als burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam de stroom drugs die via de haven binnenkomt toenemen. ‘Ondermijning en drugscriminaliteit is een toenemend probleem’, erkent de haventopman. ‘Samen met onze partners zetten we in om de weerbaarheid van mensen die in de haven werken te vergroten. Daarnaast zetten we slimme middelen in. Zo wordt het bestaande systeem van 225 camera’s verder uitgebreid en verder doorontwikkeld.’ De camera’s staan volgens Castelein op strategische plekken en worden door onder andere politie en douane in de gaten gehouden.