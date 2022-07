Bundesbank: inflatie kan in september weer stijgen

De inflatie in Duitsland kan in september weer gaan stijgen omdat dan verschillende tijdelijke maatregelen van de overheid om de inflatie te drukken aflopen. Dat zegt de Duitse centrale bank in zijn maandrapport. Zo heeft de overheid onder meer accijnzen op autobrandstoffen tijdelijk verlaagd en een goedkoop ov-ticket ingevoerd om zo huishoudens te helpen met de sterk gestegen prijzen.