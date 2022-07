Rusland verlaagt rente tot onder niveau van voor invasie Oekraïne

De rente in het land werd verder teruggeschroefd van 9,5 procent naar 8 procent. Het was de vijfde renteverlaging op rij sinds april. De rentestap was veel groter dan economen hadden voorzien. Zij hadden gerekend op een verlaging met 0,5 procentpunt tot 9 procent.

De centrale bank had al laten weten de rente verder te zullen verlagen en houdt ook nu de deur weer open voor nieuwe verlagingen. De meevallende inflatie in Rusland geeft de centrale bank meer ruimte om de leenkosten terug te schroeven en de economie te stutten.

Eind februari werd de rente in Rusland nog ruim verdubbeld van 9,5 procent naar 20 procent om de koersval van de roebel en de hoge inflatie in het land tegen te gaan. De roebel verloor toen maar liefst 40 procent van zijn waarde door de westerse sancties tegen Rusland na de invasie van Oekraïne op 24 februari. De roebel is inmiddels in waarde hersteld en de rente staat nu weer ruim onder het niveau van voor de oorlog.

De centrale bank verlaagde ook de inflatieverwachtingen voor dit jaar. Nu wordt gerekend op een stijging van het algemene prijspeil van 12 tot 15 procent, tegen een eerdere prognose van 14 tot 17 procent. Ook verwachten de centrale bankiers dat de Russische economie dit jaar minder krimpt dan gevreesd. Voor dit jaar wordt een krimp van 4 tot 6 procent voorzien, terwijl eerder werd uitgegaan van een neergang van 8 tot 10 procent.