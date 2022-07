Eerste sector-cao afhandelaars bagage en passagiers luchthavens

Het uurloon van de afhandelaars stijgt met 3 procent per jaar en het startsalaris komt uit op 14 euro per uur. De salarissen waarnaar medewerkers kunnen doorgroeien, stijgen mee. Voor sommige afhandelaars komt dat volgens FNV neer op wel 20 procent inkomensgroei in de komende drie jaar. Ook verdwijnen de jeugdloonschalen en worden de onregelmatigheidstoeslagen aangepast. Onder de cao vallen zo’n 3000 mensen die werken bij afhandelbedrijven Aviapartner, Axxicom Airport Caddy, dnata, Menzies Aviation, Swissport en Viggo. Afhandelaars bij KLM hebben een aparte cao.

‘Het is mooi dat er nu een sector-cao is voor deze werknemers. Zij zorgen dat jij en je koffers goed en veilig aan boord van het vliegtuig komen. Iedere dag weer helpen zij duizenden reizigers met inchecken, informatie, boarden en hun bagage. Omdat de salarisschalen flink gaan groeien en de concurrentie op arbeidsvoorwaarden stopt, krijgen zij een stuk meer zekerheid en hebben zij perspectief op een betere toekomst’, zegt FNV-bestuurder Jaap de Bie in een toelichting.

‘Omdat de moordende prijsconcurrentie tussen afhandelingsbedrijven op Schiphol ten koste ging van de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers, moest er iets gebeuren’, stelt Michel van de Stolpe, voorzitter van de Werkgeversvereniging Passagiers- en Bagageafhandeling Luchtvaart (WPBL). ‘Samen met FNV Luchtvaart is het initiatief genomen om te komen tot een fatsoenlijke, algemeen verbindende cao. Met deze cao is er een bodem gelegd en kunnen we de race-naar-de-bodem achter ons laten. We zijn ervan overtuigd dat onze bedrijfstak hierdoor nog aantrekkelijker wordt voor bestaande en toekomstige medewerkers.’