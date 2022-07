Belgische staat stapt in kerncentrales om ze open te houden

België wil een deel van de risico’s van de herstart van kerncentrales overnemen van de exploitant. Dat is vastgelegd in een principeakkoord dat de regering en eigenaar Engie hebben gesloten.

België wil bij nader inzien nog niet stoppen met kernenergie. Die blijft nog even nodig nu Europa eerst zo snel mogelijk af wil van aardgas uit Rusland en klimaatonvriendelijke energievormen. Maar Engie, de uitbater van de kernreactoren Doel 4 (bij Antwerpen) en Tihange 3 (ten zuidwesten van Luik) die de Belgische regering wil openhouden, heeft bedenkingen. Het bedrijf wil bijvoorbeeld niet alle kosten dragen als de reactoren vanaf 2026 nog eens tien jaar gaan draaien.

Daarom gaan de overheid en Engie ‘zowel risico’s als winsten delen’. Daarvoor zetten ze samen een nieuwe vennootschap op. De staat wordt geen exploitant, benadrukken premier De Croo en energieminister Van der Straeten. De kosten van de ontmanteling van de reactoren en het opruimen van het kernafval zijn in principe voor Engie. Maar daarvoor wordt wel een limiet vastgelegd, waarboven België zal bijspringen. Bovendien zou het bedrijf op een risicopremie van de overheid kunnen rekenen.

Het akkoord is niet tot in detail uitgewerkt. Engie spreekt van een ‘niet-bindende intentieverklaring’.

De kernreactoren Doel 4 (bij Antwerpen) en Tihange 3 (ten zuidwesten van Luik) gaan in 2025 dicht, maar komen eind 2026 weer op gang. In de tussentijd worden ze voor de doorstart klaargemaakt. De andere reactoren in België gaan wel dicht.