Derde slachtoffer kano-ongeval Veluwemeer gevonden

Na het kano-ongeluk op het Veluwemeer donderdagmiddag is een derde slachtoffer gevonden. Het gaat om de Duitse man die nog vermist was, de vader van het gezin dat bij het ongeval in de problemen raakte. Hij werd donderdag rond 22.00 uur dood aangetroffen, meldt de politie.

Het lichaam van de moeder was donderdag al eerder aangetroffen. Een 7-jarig meisje was levend gevonden op een boei en naar een ziekenhuis gebracht. Naar het vierde gezinslid, volgens Kustwacht Nederland een 5-jarig meisje, wordt nog gezocht. De zoektocht is volgens de politie nu gericht op het bergen van het slachtoffer.

De hulpdiensten werden donderdag rond 15.00 uur gewaarschuwd dat een kind te water was geraakt. Vervolgens werd het 7-jarige meisje uit het gezin gevonden op de boei. Zij ligt nog in het ziekenhuis.

Sonar

Rond 15.40 uur werd het lichaam van de moeder gevonden en uit het water gehaald bij het eiland De Ral. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De kano is gevonden nabij het eiland De Snip. Beide eilanden liggen midden in het meer.

Volgens de politie werd snel duidelijk dat nog meer mensen in het water lagen. Daarop is met onder meer helikopters en reddingsboten gezocht naar de vader en het andere kind. Ook werd gebruikgemaakt van een sonar, waarmee kan worden gekeken of een lichaam onder water ligt.

Onderzoek

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Onduidelijk is nog waardoor het gezin in moeilijkheden kwam. Aangenomen wordt dat ze één kano hebben gehuurd en die door onbekende reden water heeft gemaakt, ‘bijvoorbeeld door een snellere boot die langs kwam varen’, of dat de kano is omgeslagen, zei een woordvoerder van de kustwacht eerder. De gezinsleden droegen geen reddingsvesten.

Burgemeester van Dronten Jean Paul Gebben laat weten enorm te ‘zijn getroffen door het bericht van de tragedie die zich vanmiddag heeft afgespeeld in Biddinghuizen bij het ongeluk op het Veluwemeer. Wat een mooie vakantiedag voor een Duits gezin op het water moest worden, is geëindigd in een enorm verdriet’, aldus de burgemeester in een verklaring. ‘Mijn gedachten zijn bij hun familieleden en dierbaren.’