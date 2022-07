Maaltijdbezorger Delivery Hero verwacht kleiner verlies dit jaar

Maaltijdbezorger Delivery Hero verwacht dat het verlies dit jaar lager zal uitvallen dan eerder gedacht. De Duitse concurrent van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, liet daarbij weten in mei en juni quitte te hebben gedraaid. Volgens topman Niklas Östberg biedt dat een goed uitgangspunt voor de tweede jaarhelft.

De update van Delivery Hero zorgde voor opluchting in de sector, die kampt met een vertragende economische groei en de oplopende inflatie, die de koopkracht van consumenten aantast. Ook Delivery Hero verlaagde de vooruitzichten voor de bestellingen op zijn platform voor dit jaar en volgde daarmee branchegenoten als HelloFresh en Deliveroo.

Het bedrijf verwacht nu dat de brutotransactiewaarde, een maatstaf voor het geld dat wordt uitgegeven aan bestellingen op het platform, dit jaar 41 miljard tot 43 miljard euro zullen bedragen. Eerder werd nog uitgaan van 44 miljard tot 45 miljard euro.

Inclusief de overname van de Spaanse maaltijdbezorger Glovo denkt Delivery Hero echter dat het aangepaste resultaat van zijn platformactiviteiten in het derde kwartaal op een break-evenniveau zal uitkomen. Voor het vierde kwartaal wordt een positief resultaat voorzien van tussen de 40 miljoen en 120 miljoen. Eerder ging het bedrijf uit van een resultaat van tussen de 0 en 100 miljoen euro.

Het aandeel Delivery Hero steeg in Frankfurt tot 21 procent en boekte daarmee de grootste dagwinst sinds december 2019. In Amsterdam dikte Just Eat Takeaway 12 procent aan.