Overslag haven Rotterdam hoger, onder andere door Russische olie

Via de Rotterdamse haven zijn in het eerste halfjaar iets meer goederen vervoerd dan een jaar eerder, ondanks de Russische inval in Oekraïne. In Europa’s grootste haven werd onder andere meer Russische ruwe olie overgeslagen dan een jaar eerder, maakte Havenbedrijf Rotterdam bekend bij zijn halfjaarcijfers.

De totale goederenoverslag steeg met 0,8 procent op jaarbasis tot 233,5 miljoen ton. Dat is wel een veel minder sterke stijging dan vorig jaar, toen de wereldhandel zich herstelde van de klap van het coronavirus. In heel 2021 nam het vervoer van goederen via de haven nog met meer dan 7 procent toe.

Schepen vervoerden via Rotterdam 4,3 procent meer ruwe olie. Het ging vaak om olie die door kleinere tankers uit Rusland naar de haven werd gebracht om daar in grotere schepen naar Azië te worden vervoerd. Later dit jaar gaat een EU-breed importverbod op Russische olie in die over zee wordt aangevoerd, dus raffinaderijen zijn hier al grotendeels overgestapt op olie van elders. Maar bijvoorbeeld India en China weigeren zich aan te sluiten bij westerse strafmaatregelen tegen Rusland en importeren meer olie uit het land.

Door de oorlog steeg de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) met bijna de helft, nu Europa snel alternatieven zoekt voor Russisch gas. Daarnaast gingen er veel meer kolen via de haven naar elektriciteitscentrales om duur gas te vervangen.

Het containervervoer via Rotterdam nam juist af door westerse export- en importverboden tegen Rusland, bijvoorbeeld voor goederen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. In aantallen containers gemeten ging het om een daling van 4,4 procent, maar in gewicht was het bijna 9 procent minder. Ook de hoeveelheid vervoerde ijzererts nam af omdat de metaalindustrie in Europa kampt met hoge energieprijzen.

Havengelden

Financieel gingen de zaken voor de Rotterdamse haven goed. De omzet steeg met 24,6 miljoen euro tot 412,2 miljoen euro. Dat was onder andere te danken aan een verhoging van de havengeldtarieven. Ook gaf het havenbedrijf minder vaak kortingen op die havengelden. De kosten daalden juist 2,4 procent tot 124,4 miljoen euro.

Het Havenbedrijf durft zich niet aan voorspellingen voor de tweede jaarhelft te wagen. Daarvoor zijn er door de oorlog in Oekraïne te veel onzekerheden. Mocht een hevigere gascrisis voor een recessie zorgen, dan is dat ook slecht voor de wereldhandel en dus voor de Rotterdamse haven. Economen van ING voorspelden eerder deze maand dat de overslag van goederen later dit jaar zal dalen door de Russische inval.