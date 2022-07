Flitshandelaar Flow Traders onderuit op Damrak na cijfers

Beleggers kauwen daarnaast nog na op de verrassend grote renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Ook onthulde ECB-voorzitter Christine Lagarde details van een nieuw crisisinstrument dat moet voorkomen dat rentes op staatsobligaties van zwakkere eurolanden te veel uit de pas gaan lopen met die van sterkere eurolanden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 703,68 punten. De hoofdindex sloot donderdag voor het eerst sinds 8 juni weer boven de 700 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 923,20 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen won 0,1 procent. De graadmeter in Milaan zakte 0,4 procent.

Prosus

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de AEX met een min van 1,4 procent. Chipbedrijf Besi ging aan kop met een plus van 1,5 procent. Verfconcern AkzoNobel steeg 1,4 procent dankzij een koopadvies door analisten van Jefferies.

Beter Bed zakte bijna 5 procent. De beddenverkoper boekte meer omzet in de eerste helft van het jaar, maar zag de nettowinst dalen ten opzichte van een jaar geleden, toen de winst positief werd beïnvloed door een eenmalige belastingwinst.

Danske Bank

In Kopenhagen daalde Danske Bank 2,6 procent. De Deense bank stelt de uitkering van het dividend opnieuw uit in afwachting van de onderhandelingen tussen de Deense en Amerikaanse autoriteiten over een groot witwasschandaal waarbij de bank betrokken was. De bank hangt daardoor een miljardenboete boven het hoofd.

Ceconomy kelderde 19 procent in Frankfurt. Het moederbedrijf van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn verlaagde zijn verwachtingen voor het gehele jaar. Door de hoge inflatie en de stijgende energiekosten is de stemming onder consumenten volgens het bedrijf sterk verslechterd in de afgelopen weken.

TotalEnergies

In Parijs won TotalEnergies 0,8 procent. Het olie- en gasconcern gaat de benzineprijzen aan de pompstations in Frankrijk ook na de zomer verlagen om de Franse consumenten tegemoet te komen. Tijdens de zomer biedt het Franse concern ook al korting.

De euro was 1,0205 dollar waard, tegen 1,0195 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 97,75 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 105,44 dollar per vat.