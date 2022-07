Aandacht voor cijfers Flow Traders en Wereldhave op Damrak

ECB-voorzitter Christine Lagarde onthulde ook de details van een nieuw crisisinstrument dat moet voorkomen dat rentes op staatsobligaties van zwakkere eurolanden te veel uit de pas gaan lopen met die van sterkere eurolanden. Italië, dat met zijn hoge staatsschuld als risicoland wordt gezien bij hogere rentes, gleed daarbij donderdag verder weg in een politieke crisis nadat premier Mario Draghi opnieuw zijn ontslag had ingediend.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht lager te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. De hoofdindex sloot donderdag voor het eerst sinds 8 juni weer boven de 700 punten. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De aandelenmarkten in Azië lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio ging 0,4 procent hoger het weekeinde in na een verdere stijging van de Japanse inflatie.

AkzoNobel

Het aandeel van AEX-fonds AkzoNobel zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Jefferies schroefden hun aanbeveling voor het verfconcern op naar kopen. Ook ASMI blijft in de belangstelling staan. Het chipbedrijf werd donderdag 14 procent meer waard dankzij een sterk kwartaalrapport.

Wereldhave zag de huurinkomsten in de eerste jaarhelft afnemen. De investeerder in winkelvastgoed wist wel de bezettingsgraad vast te houden rond de 96 procent. Ook liggen de bezoekersaantallen van de winkelcentra weer op het niveau van voor de coronapandemie. Het bedrijf herhaalde daarbij de verwachting dat 2022 het laatste jaar van winstdalingen zal zijn.

Flow Traders

Flow Traders zag de handelsinkomsten afgelopen kwartaal dalen ten opzichte van het eerste kwartaal, doordat er minder werd gehandeld door beleggers. Ook de winst nam flink af. Het bedrijf kondigde tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 25 miljoen euro.

Beter Bed boekte meer omzet in de eerste helft van het jaar, maar zag de nettowinst dalen ten opzichte van een jaar geleden, toen de winst positief werd beïnvloed door een eenmalige belastingwinst. De beddenverkoper verwacht dat de retailsector te kampen zal krijgen met lagere consumentenuitgaven, maar verwacht de onzekere marktsituatie goed te kunnen weerstaan.

De euro was 1,0186 dollar waard, tegen 1,0195 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 97,20 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent duurder, op 104,83 dollar per vat.