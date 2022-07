Wereldhave ziet shoppers terugkeren naar zijn winkelcentra

Winkelvastgoedfonds Wereldhave heeft in het eerste halfjaar het winkelend publiek zien terugkeren naar zijn winkelcentra. De aantallen daarvan zijn terug op het niveau van voor de coronapandemie. Ook merkt Wereldhave dat het bedrijf de huur weer iets kan opvoeren. De afgelopen jaren waren nieuwe huren telkens lager dan die het jaar ervoor, maar in Nederland is daar nu een kentering in gekomen.

Topman Mathijs Storm denkt dat die verandering grotendeels te danken is aan de nieuwe strategische richting van Wereldhave. Dat richt zich op zogeheten Full Service Centers, winkelcentra waar mensen ook terechtkunnen voor horeca, zorg, entertainment en bijvoorbeeld de sportschool. De eerste twee winkelcentra die naar die nieuwe formule zijn omgebouwd trekken 8 procent meer winkelend publiek dan in 2019. In de tweede helft van dit jaar is de verbouwing van nog eens drie winkelcentra af.

Ook is Wereldhave minder afhankelijk van sectoren die de invloed van de stand van de economie sterk voelen, zoals kledingwinkels. Inmiddels heeft Wereldhave ook steeds meer huurders die in de sector gemak/dagelijks leven zitten. Die huurders trekken volgens het vastgoedfonds ook in economisch mindere tijden nog winkelend publiek.

Daardoor denkt Wereldhave nog altijd dat dit jaar het laatste wordt met een dalende winst. Vanaf volgend jaar moeten de nieuw omgebouwde winkelcentra en verdere kostenbesparingen zorgen voor een jaarlijkse winstgroei van 4 tot 6 procent. Ook het dividend moet daarmee meegroeien.

De huurinkomsten van Wereldhave kwamen in het eerste halfjaar uit op 69,2 miljoen euro, tegen 83,8 miljoen euro een jaar eerder. Ook de winst viel lager uit. Die bedroeg 39,4 miljoen euro, een afname van 4,3 miljoen euro.