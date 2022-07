Aziatische beurzen zoekend na hogere Japanse inflatie

De kerninflatie in Japan, zonder de invloed van vers voedsel maar met die van gestegen energieprijzen, kwam uit op 2,2 procent op jaarbasis. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 2,1 procent uit april en mei. Als ook de energieprijzen, die vanwege de oorlog in Oekraïne en de goedkope yen hoger zijn in Japan, niet worden meegeteld, ging de inflatie met 1 procent omhoog. De Bank of Japan mikt op een inflatie van 2 procent maar ziet de stijging in de energieprijzen als tijdelijk en hield eerder deze week zijn rentetarieven gelijk.

De Nikkei-index stond rond 07.00 uur (Nederlandse tijd) op een plus van 0,5 procent. Ook de Hang Seng-index in Hongkong (plus 0,1 procent) en de Australische All Ordinaries (plus 0,1 procent) gingen licht omhoog. Op de beurs in Sydney leverde Domino’s Pizza ruim 5 procent in nadat het Amerikaanse moederbedrijf donderdag een lagere winst dan een jaar eerder had gepresenteerd. De beurzen in Shanghai en Seoul daalden met 0,3 en 0,4 procent.

De olieprijzen stegen licht. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 97,15 dollar per vat. Brent-olie, de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten en Europa, werd voor 104,72 dollar per vat verhandeld. Ook dat is een toename van 0,8 procent.