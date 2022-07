Rode Kruis: er moet met spoed een tweede aanmeldcentrum open

Het Rode Kruis doet een dringende oproep aan het kabinet om vanwege de ‘extreem urgente’ situatie in de asielopvang met spoed een tweede aanmeldcentrum te openen. Dan kunnen mensen zich sneller inschrijven en de asielprocedure ‘tenminste in een noodopvang’ afwachten, aldus de hulporganisatie

Het kabinet is bezig een tweede aanmeldcentrum te openen in de gemeente Noordoostpolder in Flevoland. Het inrichten en operationeel maken van het centrum in het dorp Bant zou vanaf juli twee maanden duren. Asielzoekers kunnen er straks op afspraak een asielaanvraag doen. Maar asielzoekers kunnen gezien de huidige situatie ‘niet langer wachten’ op dit centrum, aldus Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik.

Door een tekort aan woningen krijgen mensen die in Nederland mogen blijven geen huis, waardoor ze plekken bezet houden in de asielzoekerscentra. Uiteindelijk leidt dat er mede toe dat in Ter Apel ‘al maanden mensen op stoelen en tafels slapen en recentelijk zelfs in de buitenlucht’, somt Van Schaik op. ‘Maar telkens als je denkt dat de bodem in de opvang is bereikt, glijden we af naar nóg een laagje dieper. Dat is ronduit onmenselijk.’

Tenten

De organisatie helpt met vrijwilligers in het aanmeldcentrum, tijdens de afgelopen warme week onder andere door het uitdelen van water, ijsjes, zonnebrandcrème en petten. ‘We zagen daar mensen die medische hulp nodig hadden. En slechte hygiëneomstandigheden’, zegt Van Schaik. ‘Waar we ons ook zorgen om maken, is het gebrek aan informatie bij de mensen die weigeren mee te gaan met de bus naar een crisisnoodopvanglocatie. Ze wachtten liever dag en nacht buiten, omdat ze bang waren hun plekje in de wachtrij te verliezen.’ Wie wel meeging naar een opvanglocatie, wist niet hoe en wanneer terug te komen om zich alsnog aan te melden.

Eerder zette het Rode Kruis tenten op in Ter Apel, maar daar wil de organisatie zes weken na het weghalen niet weer aan beginnen. De tenten bieden ‘geen volwaardige humanitaire oplossing, zeker als veiligheid, eten, drinken en sanitaire voorzieningen ontbreken’.

Donderdagavond werd bekend dat de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, burgemeester Koen Schuiling van de stad Groningen, laat onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om Ter Apel tijdelijk te sluiten vanwege de slechte situatie daar. In maart werd ook gekeken naar tijdelijke sluitingsmogelijkheden, uiteindelijk kwam het niet zo ver.