Tilburgse Kermis weer van start na twee jaar afwezigheid

De Tilburgse Kermis gaat vrijdag weer van start, na twee jaar afwezigheid door het coronavirus. Tijdens de laatste editie in 2019 trok de kermis ongeveer een miljoen bezoekers. De Tilburgse Kermis telt honderden attracties en duurt tien dagen. Op maandag is het van oudsher Roze Maandag.

De oudste vermelding van het evenement stamt uit 1567, vermoedelijk was het toen een boerenfeestje om het binnenhalen van de oogst te vieren. Inmiddels is de kermis uitgegroeid tot de grootste van de Benelux. Behalve kermisattracties zijn er feesten en is er theater. De Stichting Kermis-Cultuur Nederland houdt voor de twintigste keer een gratis kermistentoonstelling.

Op Roze Maandag is er de Pride Walk door de stad. In de ochtend rijdt de zogenoemde Roze Maandag Express van station Rotterdam Centraal via Breda naar Tilburg. Aan boord rijden zo’n 250 mensen mee, onder wie zangeres Imca Marina en tv-kok Hugo Kennis. De machinist van de trein is dragqueen Ruxy Bonaparte.