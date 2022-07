CBS: stijging huizenprijzen naar laagste niveau in bijna een jaar

De stijging van de huizenprijzen is in juni flink afgezwakt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betaalden huizenkopers nog altijd beduidend meer dan een jaar eerder voor een bestaand koophuis. Maar de prijstoename was wel de laagste sinds juli vorig jaar.

Voor huizen moest gemiddeld 16,6 procent meer betaald worden dan in dezelfde maand een jaar terug. In mei kwam de toename nog uit op 18,8 procent en in januari piekte de prijsstijging op zo’n 21 procent, het hoogste niveau in decennia. De hoeveelheid verhuizingen nam vorige maand verder af. Het Kadaster registreerde in juni 15.661 woningtransacties. Dat is bijna 12 procent minder dan een jaar eerder.

Gegevens over het hele tweede kwartaal wijzen uit dat er landelijk nog wel sprake is van verschillen. In Flevoland zouden de prijzen van alle provincies nog het sterkste oplopen. In Zeeland kwam de prijsstijging het laagste uit. Ook de cijfers over de hoeveelheid verhuizingen verschillen per regio, al is de trend overal in grote lijnen wel hetzelfde.

NVM

Makelaarsorganisatie NVM constateerde eerder deze maand dat het aantal huizen dat te koop staat in Nederland de laatste maanden flink is toegenomen. Op basis van eigen cijfers merkten de makelaars eveneens dat de huizenprijzen niet meer zo sterk opliepen als eerder. Maar mensen zouden over het algemeen hun huis eerst willen verkopen voordat ze zelf een nieuwe woning aanschaffen. Dat zou de reden zijn dat het aantal transacties nog achter blijft bij het aanbod.

Meer huizen om uit te kiezen en minder gekte met de prijzen kunnen het volgens de NVM makkelijker maken voor woningzoekers om een huis te bemachtigen. Toch gaven de makelaars aan dat er nog steeds sprake is van een vrij beperkt woningaanbod. Daar komt bij dat de hypotheekrentes oplopen en het bedrag dat mensen kunnen lenen dus afneemt. Pas als er meer huizen bij komen, kan de woningmarkt in de ogen van de makelaars echt weer tot rust komen. En dat kan nog wel eens jaren gaan duren.

Vastgoeddeskundigen van ABN AMRO stellen in een ander rapport dat er voor de waarde van vastgoed in het geheel een kentering nabij lijkt. Alle typen vastgoed zijn eerder dit jaar nog duidelijk in waarde gestegen. Dan gaat het bijvoorbeeld om kantoren en bedrijfsruimtes. Maar door het oplopen van de rentes op de financiële markten zou het aannemelijk zijn dat de waarden van vastgoed meer onder druk komen te staan.