Bedrijf achter Snapchat stelt teleur met resultaten

Topman Evan Spiegel toonde zich ook ontevreden met de cijfers ‘De resultaten in het tweede kwartaal tonen niet onze ware ambities. We passen ons bedrijf en onze strategie aan om weer sneller te groeien.’ In eerdere kwartalen steeg de omzet veel harder dan in april, mei en juni.

Een groot probleem is volgens Snap dat bedrijven hun budgetten voor advertenties verlagen, vanwege algehele economische onzekerheid. Dit zou een voorbode kunnen zijn van tegenvallende resultaten bij andere socialmediabedrijven die voor hun inkomsten vooral afhankelijk zijn van adverteerders, zoals Twitter en Facebook-moederbedrijf Meta.

De totale omzet van Snap in het afgelopen kwartaal kwam uit op 1,1 miljard dollar. Daarop leed het bedrijf een verlies van 422 miljoen dollar, tegen een min van 151,7 miljoen dollar een jaar eerder. Om weer harder te groeien wil Spiegel naast advertenties ook meer andere bronnen voor omzet vinden. Daarnaast moeten nieuwe functies meer gebruikers naar Snapchat lokken.