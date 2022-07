Barbiefabrikant Mattel verkoopt ondanks inflatie meer speelgoed

De verkoop van barbiepoppen en Hot Wheels-auto’s lijdt vooralsnog niet onder de sterk gestegen inflatie. De Amerikaanse fabrikant van die merken, Mattel, boekte in het afgelopen kwartaal een 20 procent hogere omzet, ondanks de dalende koopkracht in grote delen van de wereld. Daarbij hielpen onder meer de actiefiguren en ander speelgoed dat is gebaseerd op de bioscoophits Jurassic World Dominion en Lightyear.