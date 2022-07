Pijlsnel langs Lourdes in de Tour de France

De achttiende etappe van de Tour de France 2022 begon in het bedevaartsoord Lourdes. Dat telt 14.000 inwoners en ligt onderaan de Pyreneeën. In 1858 zei het meisje Bernadette Soubirous dat ze verschillende keren een verschijning had gehad van Maria, de moeder van Jezus. Miljoenen mensen komen ieder jaar naar de grot in Lourdes. De renners hadden geen oog voor de winkel van de Alliance Catholique.