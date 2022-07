Veiligheidsregio bekijkt juridische opties sluiting Ter Apel

Schuiling kondigde het oriënterende onderzoek eerder deze week aan, onder meer bij staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid. De sluiting wordt onderzocht vanwege de situatie bij het aanmeldcentrum, dat overvol is waardoor mensen de laatste tijd buiten moesten overnachten.

‘Dit leidt daar tot zorgen over de gezondheid van mensen en over de sociale veiligheid en het leidt tot stressvolle situaties. Het is aan de burgemeester om dergelijke toestanden te voorkomen’, aldus de zegsman. De veiligheidsregio bekijkt ‘welke bevoegdheden je zou kunnen inzetten om de situatie het hoofd te bieden’. Onduidelijk is of en wanneer sluiting echt aan de orde komt.

Het is niet voor het eerst dat wordt gekeken naar de mogelijkheden van een tijdelijke sluiting. Dat was ook in maart het geval, maar toen kwam het uiteindelijk niet zover.