Vierdaagsebestuur diskwalificeert 23 lopers

Op de tweede wandeldag door de regio rond Groesbeek zijn 1530 wandelaars uitgevallen. In totaal hebben 35.465 lopers de finish in Nijmegen gehaald. Vrijdag beginnen zij aan de laatste wandeldag richting het Brabantse Cuijk, met aan het eind de feestelijke intocht over de Sint Annastraat in Nijmegen. De weerdienst van de Vierdaagse voorspelt een ‘perfecte wandeldag’, zonder regen en met een zonnetje, maar niet heel warm.

Het Vierdaagsebestuur ziet dat nogal wat mensen clandestien een dagje meelopen met wandelaars. ‘We kunnen niks aan deze zwartlopers doen’, aldus Miltenburg. ‘Iedereen mag op de openbare weg lopen. Maar het overgrote deel van de wandelaars heeft een polsbandje en is dus keurig ingeschreven.’