Boeing weet meer bestellingen binnen te halen dan Airbus

Jarenlang liep Airbus voor op Boeing, maar Boeing haalde bij de vliegshow orders binnen voor 297 toestellen. Airbus daarentegen ontving opdrachten voor slechts 85 vliegtuigen. Toch zijn het veel minder orders voor Boeing dan in 2018, toen er nog geen coronapandemie was. Die raakte de luchtvaart hard.

Boeing kreeg onder meer een bestelling ter waarde van 13,5 miljard dollar, omgerekend 13,2 miljard euro, voor 100 toestellen van het MAX-10-type voor de Amerikaanse vliegmaatschappij Delta Airlines. Ook staat er een optie uit voor nog eens 30 toestellen. Het MAX-type was uit de gratie geraakt door twee crashes met dodelijke afloop in 2018 en 2019. Maar tijdens de vliegshow leek de interesse voor het toesteltype weer terug van weggeweest. Ook de Japanse vliegtuigmaatschappij ANA en Qatar Airways plaatsten bestellingen, Qatar met opties voor meer.

56 bestellingen

Airbus daarentegen ontving slechts 56 bestellingen voor de A320neo. Die deal was goed voor 6,2 miljard dollar en kwam van Britse budgetmaatschappij easyJet. Airbus-topman Guillaume Faury zei tegen persbureau AFP het belangrijker te vinden dat de kisten afgeleverd worden, dan dat het orderboek wordt aangevuld. Hij benadrukte verder dat het aantal orders voor dit jaar goed op niveau was.

Boeing blijft ondanks de vele bestellingen voorzichtig en benadrukte de veiligheid in het oog te houden. ‘Het is een nederige week voor ons geweest. We hebben namelijk als industrie, maar ook als bedrijf, veel moeten doorstaan’, zei Ihssane Mounir, senior vicepresident van de vliegtuigbouwer tegen verslaggevers. ‘Vanuit bedrijfsoogpunt zijn we qua herstel goed op weg.’ Dat is nu ook in de internationale markt te merken, zei hij.

Het herstel van de luchtvaartsector zal nog wel even duren, voorspellen zowel vliegtuigbouwers als luchtvaartinstituten. Door de coronapandemie werd er plotsklaps nauwelijks meer gevlogen door de reisbeperkingen. De luchtvaart kampt momenteel ook met inflatie, hogere brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne, personeelstekorten en voortdurende problemen in de bevoorradingsketen. Daarnaast hebben luchthavens het ook moeilijk nu de reizigers ineens massaal zijn teruggekeerd.