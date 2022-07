Amsterdamse beurs wint fors ondanks verrassende rentestap ECB

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een forse winst gesloten. Beleggers op het Damrak lijken weinig schrik te hebben gehad van de verrassend forse renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB), terwijl hogere rentes doorgaans slecht zijn voor de waardering van aandelen. Elders in Europa eindigden de beurzen met minieme winsten of verliezen, en vooral in het door een politieke crisis geplaagde Italië gingen aandelen in de uitverkoop.

De AEX-index sloot 1,5 procent hoger op 704,61 punten. Chipbedrijf ASMI schoot 14 procent omhoog na een recordbedrag aan nieuwe bestellingen te hebben gemeld. In het kielzog won branchegenoot ASML, dat chipmachines maakt, ruim 5 procent. AkzoNobel eindigde onderaan met een verlies van 2,7 procent na teleurstellende kwartaalcijfers een dag eerder. De MidKap eindigde 0,7 procent hoger op 926,02 punten.

Europabreed waren de ogen gericht op de ECB. Die verhoogde de rentes met een half procentpunt, in plaats van de eerder in het vooruitzicht gestelde kwart procentpunt. Ook onthulde ECB-voorzitter Christine Lagarde details van een nieuw crisisinstrument dat moet voorkomen dat rentes op staatsobligaties van zwakkere eurolanden te veel uit de pas gaan lopen met die van sterkere eurolanden.

Italië

Italië, dat met zijn hoge staatsschuld als risicoland wordt gezien bij hogere rentes, gleed dezelfde dag verder weg in een politieke crisis. Premier Mario Draghi kondigde opnieuw zijn ontslag aan nadat drie coalitiepartijen hadden geweigerd mee te doen aan een vertrouwensstemming. Hierdoor dreigen hervormingen in Italië in de verdrukking te komen, wat beleggers zorgen baart.

De beurs in Milaan sloot met een verlies van zo’n 1 procent. Staatsobligaties van Italië verloren aan waarde, maar maakten iets van hun eerdere verliezen op de dag goed. De euro, die kort na het ECB-besluit nog hard steeg ten opzichte van de dollar, speelde het grootste deel van die winst weer weg. Rond het slot van de beurzen in Europa was een euro 1,0195 dollar waard, licht hoger dan een dag eerder.

Rusland

Tegelijkertijd reageerden beleggers op het nieuws dat Rusland weer gas levert via pijpleiding Nord Stream 1 richting Duitsland, zij het mondjesmaat. De pijplijn door de Oostzee was dicht wegens onderhoud en de vrees was dat staatsgasbedrijf Gazprom dit zo zou laten als represaille voor westerse sancties tegen Rusland.

De voor Europa belangrijke prijs voor gas op de Amsterdamse beurs steeg licht, na een eerdere daling op de dag. Een vat Amerikaanse olie was 3,6 procent minder waard op 96,25 dollar. Brentolie zakte 2,8 procent in prijs tot 103,96 dollar per vat.