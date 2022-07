Tot nu toe 712 gevallen apenpokken, prikken begint maandag

Het aantal besmettingen met het apenpokkenvirus in Nederland is opgelopen tot 712. In de afgelopen week zijn 163 nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Dat is de snelste toename sinds het virus in april in Nederland opdook.

De meeste mensen die het virus hebben opgelopen, zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM). Daarom kunnen mensen met een hoog risico vanaf maandag uit voorzorg een prik tegen het virus krijgen, kondigt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) donderdag aan. In de regio’s Amsterdam en Den Haag worden donderdag de eerste uitnodigingen verstuurd. Daar zijn de meeste besmettingen vastgesteld. In Amsterdam krijgen maandag zo’n vijftig mensen hun eerste inenting. Na twee prikken zijn mensen volledig gevaccineerd.

In totaal komen ongeveer 32.000 mensen in Nederland in aanmerking voor de prik. Het gaat om MSM en transgender personen die hiv-positief zijn of die medicijnen nemen om te voorkomen dat ze hiv oplopen. Vergeleken met andere groepen lopen zij een verhoogd risico om apenpokken op te lopen en bovendien is de groep redelijk makkelijk te benaderen, adviseerden deskundigen onlangs aan Kuipers.

Vijf vrouwen besmet

Ook andere mensen kunnen het virus oplopen, benadrukt Kuipers. Tot nu toe zijn vijf vrouwen positief getest, twee meer dan bij de laatste update van maandag. Een tijdje geleden bleek een basisscholier het virus te hebben opgelopen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overlegt donderdag over de apenpokkenuitbraak. Het virus wordt mogelijk uitgeroepen tot internationaal gevaar voor de volksgezondheid. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Als de WHO besluit dat dit voortaan geldt voor het apenpokkenvirus, is dat volgens Kuipers ‘vooral een signaal dat de situatie wereldwijd zorgelijk is. Voor het beleid in Nederland heeft dit geen directe gevolgen.’

Algehele malaise

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Eén patiënt in Nederland heeft in het ziekenhuis gelegen om te worden behandeld aan de huidklachten die bij de besmetting horen. Hij is hersteld en weer thuis. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

In Europa is het virus vastgesteld bij ruim 10.000 mensen, vrijwel alleen maar mannen. De meesten zijn dertigers en veertigers. Meer dan negenhonderd van hen hebben hiv.