Ook OM ziet af van vervolging Shell om omkoping Nigeria

Nadat olie- en gasconcern Shell en de Italiaanse branchegenoot Eni eerder deze week in Italië werden vrijgesproken van omkoping in Nigeria, ziet ook de Nederlandse justitie af van verdere vervolging. Het Openbaar Ministerie seponeert de strafzaak omdat vervolging nu niet meer mogelijk is.

Begin vorig jaar concludeerde een lagere Italiaanse rechter al dat claims tegen Shell en Eni en enkele bestuurders ongegrond waren. Deze week besloot de procureur-generaal in Italië ook te vragen het hoger beroep af te blazen omdat de zaak ongegrond zou zijn. Dat was een unicum voor het gerechtshof in Milaan.

Shell laat in een reactie weten de beslissing van het Nederlandse OM te verwelkomen. ‘De beslissing van vandaag onderstreept wat we al lang volhouden, dat er geen zaak was tegen Shell of zijn voormalige werknemers en dat zij nooit aangeklaagd moeten worden.’

Shell en Eni zijn overigens nog niet volledig af van de zaak, waar al jarenlang onderzoek naar wordt gedaan. Nigeria wil in een civiele procedure financiële compensatie afdwingen.