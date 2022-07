Tesla stijgt op Wall Street dankzij beter dan verwachte cijfers

Tesla is donderdag haast 5 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten de kwartaalcijfers van de fabrikant van elektrische auto’s, die wat beter uitvielen dan verwacht. Tesla zag de winst in het tweede kwartaal ruimschoots verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden, maar boekte wel minder winst dan in het eerste kwartaal. Dat kwam doordat het bedrijf afgelopen kwartaal minder auto’s kon afleveren vanwege de coronalockdowns in China.