Inspectie kraakt Britse omgang met bootmigranten

De Britse omgang met migranten die per boot vanuit Frankrijk in Engeland arriveren, is volgens een onafhankelijke inspectie onaanvaardbaar, ineffectief en inefficiënt. In het rapport wordt gesproken van gebreken in de veiligheidsprocedures en staat ook dat kwetsbaren in gevaar worden gebracht.

De inspectie werd geleid door hoofdinspecteur Grenzen en Immigratie, David Neal. De focus lag op de eerste verwerking van migranten in twee overheidscentra tussen december 2021 en januari 2022. Omdat niet van alle migranten de gegevens zijn geregistreerd, is volgens Neal niet duidelijk welke mensen een bedreiging vormen of zelf gevaar lopen.

‘Deze migranten staken in erbarmelijke omstandigheden het Kanaal over. Velen waren kwetsbaar en liepen gevaar, onder wie alleenreizende kinderen en vrouwen, en toen ze in Dover aankwamen, was de manier waarop ze werden behandeld onaanvaardbaar’, aldus Neal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is er volgens de inspecteur ‘niet in geslaagd’ om in de afgelopen drie jaar van crisisrespons over te gaan op betere systemen en procedures.

Aanbevelingen

De inspectie doet vier aanbevelingen, die het ministerie overneemt. De adviezen gaan onder meer over het trainen van personeel en het identificeren van kinderen, alleenstaande vrouwen en andere kwetsbare groepen. Ook laat Binnenlandse Zaken weten dat in de geïnspecteerde opvangcentra grote veranderingen zijn doorgevoerd.

In het Verenigd Koninkrijk neemt het aantal pogingen om het land per boot te bereiken toe. In 2021 werden officieel iets meer dan 28.526 personen geregistreerd, in 2018 waren dat er 236. In reactie hierop heeft de Britse regering besloten asielzoekers naar Rwanda te sturen, maar dat plan ligt stil vanwege juridische bezwaren.