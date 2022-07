Mattel gaat SpaceX-ruimtevaartspeelgoed maken

Mattel is ook van plan om Space X-producten te ontwikkelen voor Mattel Creations, een onlineplatform voor verzamelaars die producten willen hebben die in gelimiteerde oplagen verschijnen. Het is de eerste keer dat Space X zich op de speelgoedmarkt begeeft. Mattel maakt al sinds de jaren 60 ruimtevaartspeelgoed.

Volgens Mattel draagt het bedrijf met dit soort producten graag bij aan ‘het eren van culturele momenten’ en wil het ‘de mensheid inspireren’, zegt het in een verklaring over de samenwerking.

Space X-vicepresident Brian Bjelde zei dat het bedrijf gelooft ‘dat een toekomst die zich tussen de sterren afspeelt fundamenteel opwindender is dan eentje waarin dat niet het geval is’.