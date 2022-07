Ford heeft genoeg accu’s voor 600.000 elektrische auto’s per jaar

Ford Motor heeft zich verzekerd van de levering van voldoende batterijen om vanaf volgend jaar 600.000 elektrische voertuigen per jaar te kunnen produceren. Dat meldt de Amerikaanse autofabrikant donderdag in een verklaring. De productiedoelstelling voor de komende jaren is een enorme stap vooruit aangezien Ford vorig jaar in de Verenigde Staten maar 27.140 stekkervoertuigen heeft verkocht.