Studenten presenteren auto die meer CO2 opvangt dan uitstoot

Studenten van de TU Eindhoven presenteren donderdagmiddag in Den Haag Zem: een duurzame elektrische auto die meer CO2 opvangt dan hij uitstoot. Het is nog een prototype, de auto kan nu bij 20.000 reiskilometers per jaar 2 kilogram CO2 afvangen. ‘Dat is nog niet veel. We willen de filters uiteindelijk optimaliseren naar bijvoorbeeld 16 kilogram per jaar’, vertelt teammanager Louise de Laat van het studententeam genaamd TU/ecomotive.

Als later miljoenen personenauto’s broeikasgassen kunnen opvangen, levert dat veel op, benadrukt het team waarin 35 studenten een jaar lang aan de auto werkten. De studenten mikken met de filters vooral op elektrische auto’s. ‘Als je in een diesel- of benzineauto rijdt, stoot die meer uit dan dat het filter kan opnemen’, stelt De Laat. ‘Naast CO2 uit de lucht te halen, willen we ook een reductie van uitstoot.’

Zem kan 320 kilometer rijden voordat het CO2-filter vol is. Zonnepanelen op het dak en de motorkap laden de grijze auto op tijdens het rijden. Ook kan hij opladen aan een laadpaal. Veel materiaal in de auto is herbruikbaar, het schuim dat is gebruikt in de stoelen is duurzaam en circulair en diverse onderdelen van de auto zijn gemaakt met een 3D-printer, waarbij bijna geen restafval ontstaat. ‘We willen dat de auto in de hele levensfase zo min mogelijk broeikasgassen uitstoot’, legt De Laat uit.

Prototype

De auto is nog niet te koop, het is nog een prototype. Bovendien zijn materialen die nu gebruikt zijn in de auto vaak nog te duur. ‘Ons team wil in de toekomst juist een relatief goedkopere auto op de markt te brengen’, zegt de teammanager. ‘Als de auto’s betaalbaar zijn, rijden uiteindelijk hopelijk ook meer mensen in een soort Zem die CO2 uit de lucht filtert.’

In het volgende schooljaar gaat een nieuw studententeam bij TU/ecomotive verder met de ontwikkeling van duurzamere auto’s. Uiteindelijk hoopt De Laat dat auto’s met een filter binnen zes tot tien jaar te koop zijn. Aankomend schooljaar gaat ze zelf onderzoeken of het mogelijk is om een CO2-filter te maken dat op verschillende voertuigen gezet kan worden. Op die manier kunnen eigenaren van diverse auto’s een filter kopen om zelf broeikasgassen uit de lucht te halen.