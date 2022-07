Forse verkeershinder op snelweg A50 in augustus

Verkeer moet in augustus op de snelweg A50 tussen Arnhem en Apeldoorn rekening houden met forse verkeershinder. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat, die van 5 tot 22 augustus groot onderhoud gaat uitvoeren aan de drukbereden verbinding tussen Zuid- en Noord-Nederland. De afsluiting zorgt volgens de dienst voor een extra reistijd van minimaal dertig minuten.

De snelweg krijgt tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen over een lengte van 21 kilometer nieuw asfalt. Tegelijkertijd wordt schade gerepareerd, komen er nieuwe vangrails en ververst Rijkswaterstaat de markeringen op het wegdek. Tussen 12 en 15 augustus is ook de afrit Arnhem-Noord in de snelweg A12 vanuit Duitsland afgesloten.

Verkeer tussen Arnhem en Apeldoorn wordt omgeleid via de snelwegen A12, A30 en A1. Verkeer richting Twente moet ook de A12 gebruiken en dan via de Liemers en de Achterhoek over de A18 rijden. Verkeer van Apeldoorn richting Arnhem heeft geen hinder van de werkzaamheden, aldus Rijkswaterstaat.