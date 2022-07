Brabant wil strengere eisen aan gaswinning om water te beschermen

De gaswinning in Kaatsheuvel mag niet op de huidige manier doorgaan, vinden de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Ze hebben bezwaar gemaakt tegen een besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat het bedrijf Vermilion nog tien jaar langer wil toestaan op de bewuste locatie aardgas op te pompen. De overheden in het gebied eisen betere garanties voor de kwaliteit van het drinkwater in de omgeving.

Uit relatief kleine gasvelden rond Waalwijk wordt al zo’n dertig jaar gas gewonnen. ‘Als dit zou gaan om een aanvraag voor een nieuw gasveld, dan zou het er nooit komen’, stelt gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie). Ze vindt dat op zijn minst van Vermilion moet worden geëist dat het bedrijf in Kaatsheuvel aan het hoogste niveau van voorzorgsmaatregelen voldoet. Behalve over het drinkwater zijn in Brabant ook zorgen over de natuur. Een deel van het gasveld ligt onder nationaal park de Loonse en Drunense Duinen.

‘De schade die kan ontstaan voor de natuurwaarden en de kwaliteit van het drinkwater als de bodembescherming niet op orde is, moeten we echt zien te voorkomen’, zegt wethouder Louis Laros van Loon op Zand in een verklaring.

Brabant wil niet alleen extra voorzorgsmaatregelen, maar wil ook meer profiteren van de gaswinning. Provincie, waterschap en de gemeenten pleiten voor het opzetten van een omgevingsfonds voor lokale duurzaamheidsprojecten ‘zoals het isoleren van woningen zodat die minder aardgas nodig hebben voor de verwarming of het verminderen van het gasverbruik van bedrijven’. Daarover gaan de overheden in overleg met Vermilion.