ASMI stuwt AEX richting 700 punten op afwachtende beurs

De AEX-index op het Damrak kreeg donderdag de 700 punten weer in het vizier dankzij een stevige koerssprong van ASMI. De chiptoeleverancier dikte 8,5 procent aan dankzij een sterk tweede kwartaal, waarin het bedrijf voor een recordbedrag aan orders heeft ontvangen. Beleggers waren echter minder tevreden over de resultaten van branchegenoot Besi. Dat bedrijf had in de eerste jaarhelft last van de coronalockdowns in China en zag de omzet van Chinese klanten daardoor flink dalen. Het aandeel verloor 3 procent.

Op de aandelenmarkten wordt echter vooral gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De rente in het eurogebied zal naar verwachting voor het eerst sinds 2011 worden verhoogd. De grote vraag is met hoeveel de rente zal worden opgeschroefd. Blijft de ECB bij de eerder aangekondigde rentestap van 0,25 procentpunt, of wordt toch gekozen voor een stevigere verhoging met 0,5 procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden?

Berichten dat Rusland de gastoevoer naar Europa via de belangrijke Nord Stream 1-pijplijn weer heeft opgestart na afronding van de onderhoudswerkzaamheden zorgden voor enige opluchting op de beursvloeren. Het is nog wel onduidelijk hoeveel gas Rusland precies gaat leveren.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 698,89 punten. De laatste keer dat de graadmeter boven de 700 punten stond was op 9 juni. De MidKap klom 0,2 procent tot 921,60 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent. Parijs won 0,1 procent.

De hoofdindex in Milaan zakte 2 procent. Vooral de banken kregen rake klappen nadat de Italiaanse premier Mario Draghi opnieuw zijn vertrek had aangekondigd. Vorige week diende Draghi ook al zijn ontslag in, maar dat werd door president Sergio Mattarella geweigerd. Vermoedelijk volgen in het najaar vervroegde verkiezingen.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway hield het verlies beperkt tot 0,8 procent ondanks een waarschuwing van HelloFresh (min 11 procent). Het bedrijf waarschuwde dat consumenten door de hoge inflatie minder geld uitgeven aan maaltijdboxen en verlaagde zijn verwachtingen.

In Frankfurt verloor SAP 4 procent. Het Duitse softwareconcern verlaagde de winstverwachting voor het hele jaar. Viaplay steeg 9 procent na een kwartaalupdate. Het Zweedse streamingplatform, dat ook in Nederland actief is, liet weten de Britse sportzender Premier Sports over te nemen.

De euro was 1,0173 dollar waard, tegen 1,0199 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 4 procent goedkoper op 95,91 dollar. Brentolie kostte 3,7 procent minder op 102,98 dollar per vat.