VNG: asielplan is noodverband, wij willen structurele oplossingen

Gemeenten begrijpen dat het kabinet maatregelen moet nemen vanwege het gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers. ‘Maar het zijn geen structurele oplossingen, en die willen we wel. Anders lijkt het erop dat we van noodverband naar noodverband gaan. Twee jaar geleden hebben we een plan opgesteld om de problemen structureel op te lossen, dat plan is tot op heden nog niet opgepakt’, laat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag weten.

De vereniging reageert op de plannen die asielstaatssecretaris Eric van der Burg woensdag bekendmaakte. Het kabinet onderzoekt onder meer of asielzoekers kunnen worden opgevangen op cruiseschepen op zee, zonder dat die aanmeren in een gemeente. Vlissingen is niet langer bereid om zo’n asielcruiseschip op te vangen en ook in Velsen is veel weerstand. Het kabinet bekijkt daarnaast of Oekraïense vluchtelingen anders over het land kunnen worden verdeeld, zodat er op andere plekken meer ruimte komt voor asielzoekers.

Over die voorstellen zelf laat de VNG zich niet uit. De vereniging zegt wel dat gemeenten ‘hun grenzen bereiken en tegen capaciteitsproblemen aan lopen. We hebben afgelopen jaar zo’n 24.000 statushouders gehuisvest en duizenden Oekraïners opgevangen. Op een gegeven moment is het op.’