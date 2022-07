BBC betaalt schadevergoeding aan nanny prins William en Harry

Bashir vertelde aan Earl, de broer van Diana, dat nanny Tiggy Legge-Bourke een affaire zou hebben gehad met prins Charles. Op die manier wilde hij Diana strikken voor het interview. Een vertegenwoordiger van de BBC heeft donderdagochtend in het hooggerechtshof excuses aangeboden voor die uitspraken en heeft een schadevergoeding beloofd.

‘De BBC aanvaardt dat de aantijgingen tegen de eiser volledig ongegrond waren, nooit hadden mogen worden uitgesproken en dat de BBC destijds niet genoeg onderzoek heeft gedaan naar het Panorama-interview met Diana, waar wel reden toe was’, aldus de vertegenwoordiger.

Het interview met Diana, de ex-vrouw van Charles en de moeder van Harry en William, is de laatste tijd veel in het nieuws. Vorig jaar deed de BBC onderzoek naar de wijze waarop het befaamde BBC-interview was geregeld. Eerder werd al bekend dat Mark Killick, een journalist die werd ontslagen nadat hij zijn zorgen had geuit over de omstandigheden rond het interview, ook een schadevergoeding krijgt. Hij had zijn voormalig werkgever destijds geïnformeerd over valse bankafschriften die waren gebruikt om Diana over te halen tot een gesprek. Hij werd ontslagen, maar vorig jaar concludeerde de omroep na een onderzoek dat hij gelijk had.