Turkije optimistisch over Russische deelname aan graandeal

De Turkse buitenlandminister Mevlut Cavusoglu zegt ‘optimistisch’ te zijn dat snel met Rusland een deal wordt gesloten over de export van Oekraïens graan. Russische oorlogsschepen blokkeren de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee, waardoor tot 25 miljoen ton tarwe en ander graan het land niet verlaten.

De uitlatingen van Cavusoglu komen een dag nadat de Russische president Vladimir Poetin een nieuwe voorwaarde stelde voor hervatting van de export. Poetin wil dat de beperkingen op de export van Russisch graan worden opgeheven.

‘Wanneer we dit probleem oplossen, wordt niet alleen de weg vrijgemaakt voor de export van graan en zonnebloemolie uit Oekraïne, maar ook voor producten uit Rusland’, zei Cavusoglu. ‘Hoewel deze producten niet door sancties worden getroffen, zijn er blokkades voor het maritieme export en het verzekerings- en bankwezen. De Verenigde Staten en de EU hebben beloofd deze op te heffen.’

De Russische invasie heeft geleid tot stijgende voedselprijzen wereldwijd, omdat zowel Rusland als Oekraïne belangrijke graanproducenten zijn. De landen spraken elkaar vorige week in Turkije over de Oekraïens graanexport, samen met vertegenwoordigers van Turkije en de Verenigde Naties. Er werd een conceptakkoord opgesteld over veilige exportroutes. De ondertekening zou deze week moeten volgen, na een nieuwe ontmoeting tussen de landen.