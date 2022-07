Ongeveer duizend lopers niet gestart op tweede dag Vierdaagse

Ongeveer duizend wandelaars zijn donderdagmorgen niet meer aan de start van de tweede marsdag van de 104e Vierdaagse verschenen. Woensdag vielen 1490 lopers uit. Dat betekent dat er nog zo’n 36.000 wandelaars onderweg zijn in de Vierdaagse van Nijmegen, die dit jaar maar drie dagen duurt.

De organisatie van de Vierdaagse stelt dat de startcijfers een goede schatting zijn. Het gebeurt wel dat bij de start niet alle polsbandjes worden gescand. Dat is niet erg, want de scan bij de finish bepaalt of een wandelaar de loopdag heeft volbracht.

Woensdag vielen opmerkelijk veel lopers uit. Dat kwam waarschijnlijk doordat het woensdag nog erg warm en benauwd was in het wandelgebied van de Vierdaagse. Aan het eind van de middag zag het Rode Kruis veel mensen met flauwtes en andere hitteklachten. Volgens een woordvoerder verloopt de tweede wandeldag door Groesbeek en over de Zevenheuvelenweg tot nu toe rustig ondanks af en toe een regenbui.