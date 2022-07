Internationaal Arbitrageforum voor Luchtvaart komt in Den Haag

Den Haag wordt de zetel van het nieuwe Internationaal Arbitrageforum voor Luchtvaart. Dat is bekendgemaakt tijdens de internationale luchtvaartshow van Farnborough in Engeland. Het is de bedoeling dat het forum vanaf augustus een belangrijke rol gaat spelen bij arbitrage of bemiddeling in geschillen tussen commerciële en private luchtvaartpartijen.

Wethouder Saskia Bruines van Den Haag is verheugd over de komst van The Hague Court of Arbitration for Aviation, zoals het forum internationaal gaat heten. Dat ziet ze als waardevolle toevoeging aan het toch al grote netwerk van organisaties in de hofstad op het gebied van recht en arbitrage. Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), dat al bestaat sinds 1949, administreert daarbij de arbitrage- en bemiddelingsprocessen.

Hoeveel werkgelegenheid de nieuwe aanwinst de stad oplevert, kan een woordvoerder van de gemeente Den Haag niet direct aangeven. Er worden straks niet alleen luchtvaartzaken in Den Haag behandeld. Het forum gaat ook arbitrage- en mediationopleidingen verzorgen voor bijvoorbeeld luchtvaartadvocaten. Daarnaast zal de organisatie een jaarlijkse luchtvaartconferentie in Den Haag organiseren.