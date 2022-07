Gasprijzen dalen wat na hervatten gastoevoer Nord Stream

De gasprijzen zijn licht gedaald nu Rusland weer gas naar Europa stuurt via de Nord Stream-gaspijplijn. Direct bij de opening van de toonaangevende gasbeurs van Amsterdam ging de prijs tot 6,5 procent omlaag, maar daarna herstelde die zich weer iets. Rond 08.15 uur was gas een kleine 4 procent per megawattuur goedkoper.