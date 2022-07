Arbodiensten waarschuwen voor mogelijke coronapiek in de herfst

De kans op een coronapiek in de herfst is ‘reëel’ en daarom is het belangrijk dat bedrijven voorbereidingen treffen zodat de continuïteit van werkzaamheden niet in gevaar komt. Daarvoor waarschuwen arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Zij merkten dat het ziekteverzuim bij bedrijven vorige maand al duidelijk opliep.