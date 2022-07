Meer geld Defensie voor materieel, maar hindernissen bij aanschaf

Voor het eerst in jaren heeft Defensie er serieus meer geld bijgekregen, mede als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne. ‘Defensie heeft er nu bijna van de ene op de andere dag 40 procent van het totale budget bij’, zegt Van der Maat.

Toch is het niet eenvoudig om tekorten aan munitie en ander materieel weg te werken, aldus de staatssecretaris tegen het AD. Van der Maat legt uit dat hij te maken heeft met drie grote hindernissen in de uitvoering. Zo verwijst hij onder meer naar de lange levertijden. ‘Daar kan ik ook niks aan doen. Nu de wereldwijde vraag omhoogschiet, lopen in de defensie-industrie al die productielijnen vol. De omgevingsruimte: stikstof, geluid. We hebben 500 miljoen euro naar voren gehaald om munitie te bestellen, maar dat moet straks wel ergens veilig kunnen liggen. We zien nu op een paar plekken dat er misschien wel een gebouwtje bij moet.’ Verder stipt hij de krappe arbeidsmarkt aan, waardoor het moeilijk is nieuwe mensen te werven.

Van der Maat gaat ook in op de levering van materieel aan Oekraïne. ‘Eerst gaven we materieel weg dat we ‘over’ hadden, wat we zelf niet meer zouden gebruiken. Daarna hebben we Oekraïne geholpen met de aanschaf van materieel als een soort verbindingsofficier. Vervolgens was er materieel en munitie dat we konden missen. Maar bij de pantserhouwitsers zie je al de impact op onze eigen geoefendheid. De vraag of de krijgsmacht dat wel aankan, houdt ook militairen bezig.’

De staatssecretaris wijst er in de krant op dat er een moment komt ‘dat de behoefte en de wens om Oekraïne te steunen er wel is’ maar dat het steeds spannender begint te worden wat Nederland nog kan doen voor Oekraïne. ‘De impact op onszelf zal steeds groter worden.’