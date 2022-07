NASA kondigt data aan voor Artemis-maanmissietest

‘Natuurlijk is het de eerste keer dat we dit toestel proberen te lanceren’, aldus Free. ‘We zullen voorzichtig zijn, we zullen hard werken om de pogingen op die data te laten plaatsvinden.’

De Artemis-missie moet Amerikaanse astronauten weer terugbrengen naar de maan, onder wie ten minste één vrouw. Dat zal op zijn vroegst in 2025 gebeuren. Het raketsysteem dat voor de missie werd ontwikkeld, ondervond technische problemen tijdens twee onbemande grondtests. Maar NASA heeft nu toch groen licht gegeven voor de onbemande lanceringstest.

Het systeem bestaat uit de Space Launch System-raket en de Orion-capsule.

Voor de uiteindelijke bemande missie zullen vier astronauten met het ruimtevaartuig Orion in een baan om de maan worden gebracht, waarna twee van hen met een landingsvaartuig naar het maanoppervlak reizen. De missie heeft ook tot doel een ‘duurzame aanwezigheid’ op de maan te vestigen, die uiteindelijk zal worden gebruikt als basis voor toekomstige missies naar Mars.