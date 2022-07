De hele familie Trump woont uitvaart Ivana in New York bij

De hele familie Trump heeft woensdag de uitvaart van Ivana, de eerste vrouw van oud-president Donald Trump, bijgewoond. Bij de dienst in de St. Vincent Ferrer kerk in New York waren haar drie kinderen, Ivanka, Donald Trump jr. en Eric, die zij kreeg met haar toenmalige echtgenoot aanwezig. Ook Melania, de huidige vrouw van de Republikeinse politicus, gaf acte de présence.

Zakenvrouw en televisiepersoonlijkheid Ivana stierf op 14 juli op 73-jarige leeftijd in haar appartement in New York, vermoedelijk na een val van de trap. De politie gaat ervan uit dat het om een ongeluk gaat.

Ivana was van 1977 tot 1992 getrouwd met Donald Trump en scheidde van hem omdat hij een affaire bleek te hebben. Donald Trump trouwde na Ivana nog twee keer: met de actrice Marla Maples en daarna in 2005 met Melania Trump, die van 2017 tot 2021 tijdens zijn presidentschap de First Lady was.